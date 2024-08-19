День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.24 19:30
Помощник Президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Мурманск с рабочим визитом
Под председательством помощника Президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева в Мурманске состоялось совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области.
А до этого Патрушев осмотрел ряд объектов, реализуемых в регионе: Мурманский транспортный узел с его ключевым элементом - морским портом «Лавна», портовую инфраструктуру с терминалами в Мурманске и перспективные участки под новые проекты.
Кроме того, помощник президента посетил предприятие «Атомфлот» и осмотрел один из мощнейших и самых современных атомных ледоколов «Сибирь».
На территории предприятия так же участники встречи обсудили развитие Северного морского пути.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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