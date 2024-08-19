Помощник Президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Мурманск с рабочим визитом

Под председательством помощника Президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева в Мурманске состоялось совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области.

А до этого Патрушев осмотрел ряд объектов, реализуемых в регионе: Мурманский транспортный узел с его ключевым элементом - морским портом «Лавна», портовую инфраструктуру с терминалами в Мурманске и перспективные участки под новые проекты.

Кроме того, помощник президента посетил предприятие «Атомфлот» и осмотрел один из мощнейших и самых современных атомных ледоколов «Сибирь».

На территории предприятия так же участники встречи обсудили развитие Северного морского пути.