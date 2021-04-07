Поможем Арсению услышать многообразие звуков

Арсений Драчук - обычный мальчишка, которому нравятся роботы и машинки. Также он неплохо рисует и в свободное время смотрит видеообзоры любимых блогеров. Только у Арсения редкое врождённое заболевание. Семья парня нуждается в помощи неравнодушных северян.

Арсений Драчук много читает, любит рисовать и, конечно же, играть со сверстниками во дворе. Он, как и большинство мальчишек его возраста, увлекается просмотром видеообзоров любимых блогеров. А о своём недуге предпочитает не говорить вовсе.

У Арсения аномалия развития ушей. У парня нет наружных слуховых проходов и деформированы ушные раковины. Как следствие - почти отсутствует слух.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «У нашего ребёнка слуховые проходы зарощены полностью. Это врожденный порок развития и сейчас он слышит так, как будто у него закрыты уши, как будто он находится в гулком помещении».

Обычно дети с таким диагнозом плохо разговаривают, но мальчик эмоциональный и общительный болтает без умолку, слуховой аппарат костной проводимости помогает Арсению не терять связь с миром. Дорогостоящая операция в американской клинике может избавить ребёнка от необходимости носить такое достаточно громоздкое устройство на голове.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «Нам осталось собрать 1,6 млн - это уже по сравнению с суммой в 13 миллионов - капля в море».

Чтобы помочь Арсению, отправьте СМС на номер 9112, указав любую сумму пожертвования или любым удобным способом на официальной странице Арсения на сайте Благотворительного фонда Алёша: aleshafond.ru.