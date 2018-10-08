Поможем «Вечёрке» найти очередного вандала

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Недавно мурманчане вместе с «Вечёркой» помогли найти парня, который разрисовал парапетную стенку у памятника Николаю Чудотворцу. Сейчас журналисты вновь обращается к читателям с просьбой помочь найти вандала, который сломал фонарь на центральной площади города.

Вот уже две недели как в Мурманске начался отопительный сезон. Однако тепло пришло в дома не ко всем горожанам. О том, как с этим бороться. И как будут наказаны нерадивые управляющие компании.

Кинопредприятие «Мурманск» продолжает знакомить горожан с самыми известными спектаклями из лучших театров мира. Их показы проходят раз в неделю в кинотеатре «Северное Сияние». Какие знаменитые постановки можно увидеть? Об этом читатели могут узнать из свежего номера «Вечёрки».