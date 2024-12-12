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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.24 19:30

Поможет ли «прямая линия» с президентом возродиться «Фениксу»? И другим коммерсантам-«отказникам»

19 декабря состоится «прямая линия» с Президентом Российской Федерации. Приём обращений идёт по всей стране. На сегодняшний день их уже более 500000. Жители Мурманской области тоже хотят обратиться к президенту со своими просьбами. А ряд представителей бизнес-сообщества даже подготовили коллективное обращение. В нём они жалуются на плохую работу полиции в регионе.

Семья Квиринг, владеющая частным медцентром «Феникс», пытается найти правду в кабинетах силовиков уже более 6 лет. А история началась ещё в 2018 году, когда директора организации Александра Квиринга обманул его бывший заместитель. В результате директор медцентра, по его словам, лишился нескольких десятков миллионов рублей.

В деле фигурировали поддельные расписки, мошенническое хищение компьютеров, поджоги автомобилей Квиринга и даже попытка нанять киллера, чтобы устранить бывшего работодателя.

Большинство из этих вещей подтверждены документально, есть видеозаписи с камер наблюдения. Однако за 6 лет правосудие так и не смогло наказать виновного. Дела разваливались, возбуждались вновь, терялись или уничтожались.

Наталья Квиринг, учредитель медицинского центра «Феникс»: «По сути, правоохранительные органы декриминализировали это преступление. Обращаясь в суд с поддельными документами, у человека, конечно, не получилось получить судебное решение. Но, тем не менее, это преступление так и не было доведено до конца и расследовано».

И чета Квиринг такая не одна. За долгие годы борьбы за правду супруги смогли найти других предпринимателей, столкнувшихся с полицейским произволом или безразличием. Все дела тянутся из далекого прошлого, когда главой МВД по Мурманской области был генерал Баталов. Про него и его подчинённых наш телеканал уже выпускал ряд специальных репортажей под общим названием «Бизнес-мент». Многие из действующих лиц тех наших расследований, как и сам Баталов, теперь на пенсии. Однако заслуженного наказания они не понесли.

Валерий Стадник, юрист: «В период работы Каширца, такой у нас был заместитель руководителя области по следствию, был отмечен рядом возбуждения необоснованных уголовных дел в отношении некоторых граждан. И в том числе, в основном, это были коммерсанты. И очень богатые коммерсанты. Видимо, это было связано именно с наличием у них денежных средств. И с другой стороны, очень процветал в этот период отказ от возбуждения уголовных дел, где состав реально имелся, в отличии от предыдущей ситуации, где состав был на лицо, где было достаточно доказательств».

Правды предприниматели намерены добиваться вместе. Они планируют написать коллективное обращение на «прямую линию» с Президентом России, чтобы на их беду наконец обратили внимание. Кроме того, северяне возлагают надежды на нового руководителя полиции региона - Алексея Веселовского, о котором отзываются исключительно как о честном офицере. Совместными усилиями, уверены они, справедливость получится восстановить.

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