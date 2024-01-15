Понедельник для мурманских следователей началось с поздравлений от Владимира Путина

Андрей Ефремов, руководитель СУ СК РФ по Мурманской области: «С начала её создания наши приоритеты неизменны – это борьба с коррупцией, раскрытие особо тяжких преступлений, защита прав людей и, конечно, интересов государства».

15 января – знаменательная дата для правоохранительных органов. Именно в этот день Следственный комитет стал самостоятельным ведомством и отделился от прокуратуры.

Андрей Ефремов, руководитель СУ СК РФ по Мурманской области: «С начала её создания наши приоритеты неизменны – это борьба с коррупцией, раскрытие особо тяжких преступлений, защита прав людей и, конечно, интересов государства».

В прошлом году мурманские следователи раскрыли 340 тяжких и особо тяжких преступлений, 20 из которых совершены более 10 лет назад. Кроме этого, специалисты возместили более 50 миллионов рублей.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления: «Чтобы с успехом расследовать уголовные дела следователь должен быть специалистом не только в области юриспруденции, но и в конкретно в той сфере, в которой совершено преступление. Если расследуем уголовное дело о гибели пациента, то необходимо подробно погрузиться в методику лечения, в суть самого заболевания. Если это какой-то несчастный случай на производстве, то приходится осваивать и вникать в тонкости производственного процесса».

Развитие следственного комитета не стоит на месте, а, наоборот, идёт в ногу со временем. Правоохранители развивают и киберкриминалистику, средства и методы которой позволяют раскрывать преступления, совершенные в Интернете.

Андрей Ефремов, руководитель СУ СК РФ по Мурманской области: «Подводя итог, говорим о том, что все задачи, которые поставлены нам руководством, президентом страны, мы выполнили, мы продолжаем их выполнять успешно и, конечно же, нашим сотрудникам, ветеранам, всем обеспечивающим подразделениям я хочу пожелать дальнейших успехов, удачи, главное, чтобы дома было все спокойно и надёжно».

Завершилось торжество чествованием отличившихся сотрудников, которым вручили медали, грамоты, а некоторым и новые шевроны.