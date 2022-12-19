Понедельник начинается с оперативки: благодарность - депутатам, региональная карта – северянам, новые автобусы – школам, Кубок губернатора – спортсменам и тренерам

Спорт, образование, финансовая поддержка северян. Эти и многие другие важные темы с самого утра обсуждали в правительстве региона на оперативном совещании. Традиционно его провёл губернатор Андрей Чибис.

28 лет сегодня исполнилось со дня первого заседания Мурманской областной Думы. С этим событием депутатов во время оперативного совещания в стенах правительства региона поздравил губернатор Андрей Чибис. С/Х Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег за продуктивную работу, особенно в этом году. Именно в 2022-ом, как никогда, требовались оперативность и поддержка инициатив правительства Мурманской области, которые были призваны помочь граждан. Особенно важными стали меры поддержки мобилизованным, участникам СВО и их семьям. За это отдельное спасибо».

Карту жителя Мурманской области получили более 3 тысяч северян. А в 2023 году планируется ввести дифференцированный тариф. Держатели карты смогут оплачивать проезд по выгодной цене. Кроме того, ведётся работа по организации выдачи таких карт во всех учебных заведениях региона. Школьники и студенты, при оплате разового проезда в общественном транспорте уже получают скидку 50% на проезд в городском транспорте и 60% – на пригородном маршруте.

Александра Никипелова, заместитель губернатора Мурманской области, министр цифрового развития Мурманской области: «Карта выпускается в виде банковского и небанковского инструмента. Разница лишь в том, что к небанковской карте не подключены финансовые сервисы. Подчеркну, все банковские карты выпускаются на базе платёжной системы «Мир» – это позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на карту жителя. Кроме этого, начиная с 1 декабря 2022 года Единый социальный проездной билет выпускается в виде небанковской карты жителя. Заявление на получение ЕСПБ можно традиционно подать через любое отделение МФЦ».

Дети из многодетных семей будут учиться в колледжах и техникумах Мурманской области бесплатно. Новая мера поддержки – это компенсация расходов на оплату стоимости обучения с 1 сентября 2022 года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приняли решение о том, что обучение детей из многодетных семей по программам среднего профессионального образования будет бесплатным. Соответствующее финансирование я прошу запустить сразу после новогодних праздников и компенсировать все затраты, которые люди перенесли».

В продолжение темы образования. Стало известно, что в Мурманскую область поступило ещё 9 новых школьных автобусов. Теперь уже на 90% обновлён автопарк. Вместимость нового транспорта от 15 до 24 мест. Каждый оборудован тахографом, системой ГЛОНАСС и маячками.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По одному из них отправятся в Апатиты и Оленегорск, Кандалакшский и Терский районы, два передадут в Кировск, три автобуса поставим на баланс Центра комплексного обслуживания учреждений образования».

Победители и призёры межшкольных соревнований на Кубок губернатора получили до 1,5 млн рублей на реновацию спортивных пространств. Сертификатами до 200 тысяч рублей поощрили победителей и призёров конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». А награды Министерства спорта России получили тренеры школ олимпийского резерва из Мурманска, Кировска, Мончегорска и Кандалакши.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что мы поддерживаем тех, кто продвигает идеи здорового образа жизни среди заполярной молодёжи».

В Мурманске появился ещё один детский сад. Его построили на улице Орликовой. Дошкольное учреждение рассчитано на 80 мест и готово к приёму маленьких северян. Детский сад распахнёт свои двери сразу после новогодних праздников.