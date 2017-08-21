«ПонесЛось» - Мончегорск настроился на эковолну!

Волонтёры из Мончегорска собрали 2 тонны мусора за пару часов. Такой потрясающий результат не остался не замеченным. Экологический марафон «ПонесЛось» уже второй год подряд привлекает к себе внимание неравнодушных жителей Заполярья.

У народных экологов есть 2 часа, чтобы собрать как можно больше мусора. На кону поездка в развлекательный комплекс «Огни Мурманска». На старте 34 команды из неравнодушных жителей Мончегорска - участников экологического квеста «Настройся на эковолну». Каждому хочется сделать город чище и победить.

- Надеемся победить, у нас название команды соответствующее, - говорит Николай Зяблов, участник экомарафона «ПонесЛось», педагог-организатор центра развития творчества детей и юношества «Полярис». – А так как мы все креативные, то и название себе выбрали «Мусоровоз». Всё, что негативно влияет на наш город, в том числе и мусор, мы аккуратненько собираем, трамбуем и уносим.

Организатор необычного марафона компания Кольская ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норникель») активно поддерживает программы корпоративного волонтерства. Поэтому среди участников марафона «ПонесЛось» много сотрудников предприятия и членов их семей.

- Нашей компании не всё равно, что происходит в городах её присутствия, потому что мы понимаем, что Мончегорск, Заполярный и Никель - это наши населённые пункты, где компания играет значительную роль не только в сфере производства, но и в сфере развития общественной жизни, - говорит Максим Иванов, депутат Мурманской областной думы, помощник генерального директора АО «Кольская ГМК». - Нам хотелось бы, чтобы жители города более активно принимали участие в создании комфортной городской среды. Для народных экологов не стал преградой даже проливной дождь. За пару часов им удалось добиться поражающих результатов по сбору мусора – стрелка весов на приёмном пункте остановилась на цифре - больше двух тонн. Автомобильные покрышки, битые оконные стёкла, строительные материалы – чего только не находили участники марафона. За каждый собранный мешок – призовые баллы. Их можно копить, а можно инвестировать – потратить на дополнительные приспособления: грабли, лопаты или тележки, чтобы успеть собрать ещё больше мусора за отведенное время.

- Мешки выдавались всем как бы бесплатно, мы выдавали их до старта марафона, - рассказывает Ирина Клавдина, волонтёр корпоративной программы «Комбинат добра». – Другой инвентарь выдавался за призовые баллы, например, тележка выдавалась за 5 балов.

Впрочем, чтобы победить в марафоне, мало только собирать и сортировать мусор. Участников ждала экологическая викторина. А для того, чтобы силы не покинули конкурсантов, под натяжным тентом развернулся настоящий кулинарный батл. Полевые поварята приготовили эксклюзивные блюда, салаты и закуски из экологически чистых и полезных продуктов. Команда девятиклассниц «Пчёлки» - самые юные кулинары в конкурсе. Девочки признаются, что готовить любят и дома, а сюда пришли, чтобы поддержать экологов, чтобы весело провести время.

- Мы любим что-то готовить дома, часто собираемся, вместе готовим, осваиваем новые рецепты, - рассказывает Дарья Смирнова, участник эко-марафона «ПонесЛось». - Кулинарный конкурс нам ближе. Мы приготовили фруктовые тартолетки.

В компании активно развивается волонтёрская организация «Комбинат добра», которая неустанно борется за чистоту в городах присутствия в Мурманской области. Уже на следующих выходных экологическую эстафету примут Никель и Заполярный. После команды-победители и лучшие участники отправятся на экологический слёт в Лапланский заповедник, где примут участие в отчистке территории и в различных тематических мероприятиях.

- Люди уже сейчас пришли к осознанию того, что, если они ничего не сделают для своего города, то это не сделает уже никто, - отметил Антон Артемьев, сотрудник управления региональных проектов АО «Кольская ГМК». – Сегодня мы собираем мусор. Собираем отдельно опасные отходы, отдельно их будем утилизировать. Отдельно собираем пластик, который будет сдан на переработку. Т.е. у нас, грубо говоря, раздельный сбор мусора, поэтому часть мы сдадим на переработку, а часть утилизируем, как опасные отходы.

Впереди последний этап. Экологи разрабатывают свои проекты, которые помогут сохранить и восстановить окружающую среду. На реализацию этих идей «Норникель» выделяет гранты по 50 тысяч рублей. Получить финансирование могут все желающие, для этого им нужно придумать интересный проект и составить план его реализации. Подобные инициативы, объединяющие людей и технологии, позволят внести свой реальный вклад в развитие нашей страны и сделать наш мир чище.