Понесут ли наказание нелюди, уродующие животных, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

9 декабря, в День Героев Отечества, в мурманской школе № 20 была открыта мемориальная доска воину-интернационалисту Николаю Белявцеву. О подвиге героя, которого помнят и чтут в школе, где он учился, пишет сегодня «Вечёрка».

В Мурманске прошли всероссийские соревнования среди юных биатлонистов на кубок Анны Богалий. Любителям спорта это имя хорошо известно. На соревнования со всей страны съехались более 300 юных спортсменов. Фоторепортаж с лыжни читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Летом в Ковдорском районе на берегу заброшенного карьера подростки нашли еле живую собаку с ушибами, ножевой раной и простреленным ухом. А недавно в Мурманске в ветлечебницу принесли полуживую домашнюю кошку, которую избил хозяин за то, что она его поцарапала. Понесут ли наказание нелюди, уродующие животных? Об этом читайте сегодня в «Вечёрке».