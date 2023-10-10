Поневоле стала «моржихой»

Женщина выпала из лодки в воду и самостоятельно не смогла забраться на неё обратно и выйти на берег.

На сообщение о ЧП, случившемся в районе Апатитов, незамедлительно отреагировали спасатели.

Специалисты, несмотря на тёмное время суток, довольно быстро обнаружили пострадавшую и передали её бригаде апатитских медиков, оперативно прибывших к месту проведения спасательных работ.

Подробностей не раскрывают, но женщина на момент записи видео была в сознании, говорила с трудом, вероятно, от сильного переохлаждения.

Скорее всего, в экстренные службы о происшествии сообщил её муж.