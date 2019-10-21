Понять, чего стоишь, помогает комплекс «Готов к труду и обороне»

В Мурманске наградили победителей муниципального этапа соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Торжественная церемония награждения прошла в стенах международного лицея.

Ученики из 16-ти общеобразовательных учреждений боролись за право быть лучшими в своей возрастной группе. Разыгрывались личные и командные первенства. По итогам второго квартала 305 человек получили знаки ГТО.

«Лозунг «ГТО - одна страна, одна команда» сильно объединяет детей и подростков, говорит Ирина Андреева, депутат Совета депутатов г. Мурманска, - потому что все те, кто ведёт здоровый образ жизни, кто имеет хорошее физическое развитие, думают о свое физическом воспитании, физической культуре. Все эти люди ощущают себя единым коллективом города Мурманска, которые стремятся все больше и больше развивать себя».

Бронзовые значки ГТО получили 111 спортсменов, 140 – завоевали «серебро», а 54 участника награждены золотыми знаками отличия.

9-летняя Алиса Подстегина впервые сдавала ГТО, хотя спорт очень любит и много лет профессионально занимается гимнастикой. Девочка отлично справилась с испытаниями и получила заветную награду.

«Мой папа тоже ездил на соревнования, поэтому и мне захотелось, - рассказывает Алиса Подстегина, ученица школы № 42 г. Мурманска. - И меня взяли. Я старалась».

А 17-летнему кадету Илье Новожилову в этот раз досталось «серебро». Однако молодой человек вполне доволен своим результатом. «Я сам занимаюсь спортом, - признаётся Илья Новожилов, ученик кадетской школы г. Мурманска. - Мне это необходимо для поступления в военный вуз, а значок даёт дополнительные баллы. Да и сам хотел понять, чего стою».

Основные задачи этих соревнований - пропаганда комплекса ГТО, здорового образа жизни среди обучающихся и гражданско-патриотическое воспитание.