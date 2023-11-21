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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.23 19:30

Понять историю страны через искусство

С 21 по 23 ноября на базе Культурно-выставочного центра Русского музея пройдёт образовательно-выставочный проект, программа которого посвящена знакомству с историей нашей страны в ХХ веке. Пресс-конференцию по случаю открытия проекта посетил и один из его организаторов – заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников РФ и давний друг Мурманского областного художественного музея Борис Андреевич Столяров.

В Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске рассказали о старте образовательного выставочного проекта «История в изобразительном искусстве». В течении трёх дней как педагогов, так и школьников ждёт насыщенная программа: семинары, лекции и мастер-классы.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея: «Этот проект будет интересен тем, что мы предлагаем нестандартный подход к изучению предмета истории, где проводником и помощником станет художественное произведение, произведение изобразительного искусства, которое позволит в более широком плане увидеть по новому историю и найти более лёгкие пути для знакомства с теми важными вехами, которые происходили в истории нашей страны».

Главная задача, которую преследуют организаторы проекта – это популяризировать наиболее яркие и значимые для страны события отечественной истории, которые нашли своё отражение в памятниках изобразительного искусства. Вложить понимание, что изучение истории невозможно без тесного взаимодействия с музейным делом. 

Борис Столяров, начальник службы «Российский центр музейной педагогики и творческих инициатив»: «Понимание истории, как совокупности страстей, характеров, событий – чего угодно. Это очень интересно и важно. Только в музее история представляется спектаклем со своими особыми декорациями, своими актёрами, которых изобрёл режиссёр - художник».

Проект был разработан сотрудниками Российского центра музейной педагогики и творческих инициатив Русского музея. В Мурманске он будет проходить несколько дней.

 

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