Поощрили юнармейцев - участников парада Победы

Военные Северного флота наградили юнармейцев - участников парада Победы, который прошёл в центре Мурманска 9 мая. В этот день ученики впервые прошли маршем вместе с военными по главному проспекту Мурманска.

Впервые в этом году в параде на День Победы, который состоялся на центральной площади Мурманска, вместе с колоннами военных подразделений прошли маршем и юнармейцы. Для нашего региона их песочного цвета форма не самое практичное, с точки зрения повседневности, решение, но смотрится такой камуфляж песочной расцветки оригинально, а покрой модно. Перед многочисленными зрителями в памятный день ошибиться было нельзя, поэтому перед выходом на марш порядок в рядах юнармейцах проверяет лично заместитель командующего Северного флота.

- Первый раз - это очень волнительно и в то же время приятно, - отмечает Ахмед Алиев, юнармеец, участник парада Победы, - что нас удостоили такой чести - пройти на параде вместе с военными.

Но до этого часа юнармейцам пришлось поработать. Они несколько дней маршировали на школьных территориях и в спортзалах, чеканя шаги и оттачивая каждое движение. И это ещё не всё. Чтобы ребята почувствовали всю важность события, военные вывезли юнармейцев на репетицию в одну из воинских частей.

- Ребята прошли великолепно, хотя сроки подготовки были сжатые, - отмечает Лариса Клименок, главный специалист комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Юнармейцы у нас не только мальчики, но и девочки, которые занимались с утра до ночи строевой подготовкой. Я думаю, что они прошли достойно.

Среди девушек есть и те, кто планирует сделать в будущем военную карьеру. Кончено командиром корабля, имея одно лишь желание, им не стать, но вот работа в штабе - дело другое. Спортивная подготовка, заслуги в учебе и, кончено, участие в юнармейском движение при поступление в вузы Министерства обороны имеют огромное значение.

- В будущем я хотела бы связать свою будущую профессию с военной академией, - говорит Анна Барышкина, юнармеец. - Для меня участие в движении «Юнармия» даёт большие привилегии.

В параде Дня Победы в заполярной столице приняли участие 54 школьника, которые за старания получили награды от представителей Северного флота. Всего же в городе-герое на базе школ, лицеев и гимназий создано 25 юнармейских отряда.