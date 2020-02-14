Попадают в яблочко легко!

Юные александровцы приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе на кубок главы ЗАТО Александровск.

Вика Пашинская никогда до соревнований пистолет в руках не держала, но в своём кадетском прошлом ей не раз приходилось стрелять из автомата. Девушка признаётся, что разница большая, однако, есть универсальные правила, которые помогли ей завоевать «серебро».

Виктория Пашинская, школа № 266, г. Снежногорск: «Мне несколько раз повторяли, чтобы я концентрировалась, не обращала внимания ни на кого. Главное – не торопиться. Когда я долго прицеливаюсь, у меня получаются лучшие результаты. Главное, не торопиться».

Каждому из участников произвёл пять пробных выстрелов и пять зачётных. Максимальное число очков - 50. Инструкторы уверены, что во владении оружием, главное, строгая дисциплина и соблюдение правил безопасности. А если кто-то из ребят планирует продолжить обучение стрельбе, то можно подобрать оружие по душе.

Александр Дроздов, преподаватель по стрельбе стрелкового клуба «Арктика». г.Мурманск: «В любом случае, каждый пистолет индивидуален, как и каждый человек. Конечно, есть отличия, есть похожие вещи. Оружие определяется тактико-техническими характеристиками, всё остальное – это уже тактильные ощущения, которые человеку или нравятся, или не нравятся. В любом случае, личные ощущения привязывают человека к оружию».

Всем финалистам соревнований вручили сертификаты на сеансы стрельбы, пригласили в тир, чтобы улучшить свои навыки.

В День защитника Отечества стрелковый клуб проведёт день открытых дверей.