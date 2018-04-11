Попались похитители бензина с АЗС

В Мурманске полицейские установили группу лиц, подозреваемых в краже топлива с АЗС. Молодые люди заправляли бак автомобиля, с которого заведомо были сняты регистрационные знаки и уезжали не расплатившись.

После просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейскими было установлено, что хищения совершают трое молодых людей на автомобиле «Форд Мондео» белого цвета. А нашёл подозреваемых и доставил их в отделение один из участковых Первомайского округа.

Вероятные нарушители закона признались в содеянном. Как выяснилось, они похитили более 230 литров топлива. И скорее всего, административным наказанием любителям бесплатных заправок отделаться не получится, им грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

- Их действия после задержания были квалифицированы как хищение чужого имущества совершенное группой лиц по предварительному сговору, - комментирует Андрей Кудинов, начальник ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску. - В настоящее время возбуждено уголовное дело е по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Хищение совершенное группой лиц по предварительному сговору».