Попался на краже в магазине цифровой и бытовой техники

В Оленегорске полицейские раскрыли кражу из магазина цифровой и бытовой техники.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан мужчина. Им оказался не работающий, ранее судимый житель Мурманска 1992 года рождения. Он признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил её, воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал.

Подозреваемый решил похитить портативную колонку с целью дальнейшей продажи.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.