Попасть на госслужбу стало гораздо проще

Для молодёжи, мечтающей трудиться в данной сфере, не просто открыты двери, для них по программе «Госстарт» проводят специальные встречи с профессионалами. В этот раз мурманские студенты и старшеклассники пообщались с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой.

Программа «Госстарт» – это серия встреч с молодёжью, которая стремится попасть на госслужбу. Молодым северянам помогают определиться, какое направление лучше для себя выбрать, к чему быть готовым будущим специалистам. Такие обсуждения устраивают и в Мурманске.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Не только нужно быть проактивным, но и ответственным за те решения, которые ты принимаешь. В этом плане ты должен просчитывать на много шагов вперед, как твои действия отразятся на окружающих, потому что любой, кто идёт в муниципальную и государственную власть, должен понимать, что каждое действие отразиться на большом количестве людей».

Встреча проходила в формате беседы. Рассказы из личного опыта министра, вопросы от заинтересованной молодёжи. Например, Валерия Комаревич, старшеклассница, ведёт активную социальную жизнь – занимается спортом и волонтёрством, а также участвует в «Движении Первых». В будущем Валерия мечтает устроиться на госслужбу.

Валерия Комаревич, волонтёр, участница «Движения Первых»: «Это даёт большое количество новых возможностей, даёт возможность познакомиться с большим количеством новых людей, узнать от них что-то новое, что-то подробнее».

По признанию специалистов, сейчас в сфере госслужбы есть кадровый голод. И активная, инициативная молодёжь очень нужна. Есть возможность попасть в резерв или на работу через конкурс, а также со времён ковида остались послабления для приёма новых сотрудников. Главное, чтобы они всегда помнили про ответственность в своём деле.