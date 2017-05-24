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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.17 19:30

Попечительский совет Федерации художественной гимнастики региона подвёл итоги своей работы

В правительстве Мурманской области состоялось расширенное заседание попечительского совета Федерации художественной гимнастики, на котором присутствовали юные спортивные звезды.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин пригласил на личную встречу юных спортсменок и их тренеров для подведения итогов за три минувших года. В качестве памятного сувенира девушки преподнесли чиновнику фотографию команды, сделанную на престижном фестивале Алины Кабаевой.

- Теперь она займёт достойное место на моём рабочем столе, - заверил спортсменов Анатолий Векшин, заместитель губернатора Мурманской области. - Я очень горжусь тем, что у вас всё получается. Хотелось бы сегодня обсудить наши  планы на будущее, выработать общие шаги и решения.

Как было отмечено во время совещания, художественная гимнастика в регионе постоянно развивается, растёт уровень спортсменов и их наставников. Мурманские гимнастки стали победителями в соревнованиях в Северо-Западном федеральном округе и прошли на всероссийский уровень. Одна из юных дарований является членом сборной России, а ещё две девушки сейчас тренируются в центре олимпийской подготовки в Москве.

- Она идёт маленькими шажками, но очень уверенно, - отмечает Наталья Найдёнова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области. - Хорошими результатами мы уже отметились на всероссийском уровне, нас уже знают, нас действительно любят, присматриваются и приглашают наших деток. Это очень-очень дорогого стоит, потому что не все регионы могут таким похвастаться.

В стенах правительства Мурманской области сегодня обсудили и перспективы развития этого зрелищного вида спорта. После встречи спортсменки сразу же вернулись к тренировкам, чтобы в новом сезоне занять ещё больше призовых мест.

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