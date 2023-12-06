Попробовать Арктику на вкус поможет акселератор «Арктика.Суперфуд»

Вкусная и полезная еда – это не просто тренд, а действительно забота о здоровье. Открытие первого в Мурманской области студенческого акселератора «Арктика.Суперфуд» объединило молодых предпринимателей и студентов, чтобы общими усилиями можно было развивать арктическую кухню. Не заметив, как пролетело время, наступил финал конкурса.

Столы на входе в зал ломятся от необычных угощений: пирожные, мармелад, цукаты из водорослей – это не просто лакомства, а инновационные продукты, созданные студентами Мурманского арктического университета в рамках акселератора «Арктика.Суперфуд».

Алимат Шахмерданова, студентка МАУ: «Наш проект называется «Заряд севера» - это проект о леденцах с кальцием и ксилитом».

Владислав Лехкун, студент МАУ: «Также у него есть часть, которая задействует технологию дополненной реальности. С помощью неё мы собираемся связывать опыт реальный и виртуальный. Планируем знакомить туристов с нашим краем, культурными достопримечательностями и другими объектами, которые могут быть им интересны».

Алимат Шахмерданова, студентка МАУ: «Наша фишка в том, что мы решили совместить простую идею и её необычную подачу».

У финалистов – 14 проектов. Каждая команда уверена, что их продукт может быть на полках магазинов. Однако, действительно лучшую работу определяют эксперты.

Владимир Гроховский, заведующий кафедрой технологии и пищевых производств, профессор МАУ, эксперт акселератора «Арктика.Суперфуд»: «Наши разработки направлены на то, чтобы продукция была очень аппетитной, вкусной, полезной. Полезность нашей продукции в основном заключается в том, что мы используем наше северное сырьё, например, ламинарию, которая хорошо обогащена йодом. А мы все знаем, что есть большой йододефицит у людей».

В финале конкурса студенты презентовали свои проекты. За четыре минуты им предстояло подробно рассказать о продукте, процессе его создания и, конечно, о производстве и прибыли.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Цель в том, чтобы студент уже полноценно понимал весь путь предпринимателя: как он идёт, что нужно сделать, чтобы проект был успешным. Наш регион арктический, славимся арктической кухней, поэтому был выбран акселератор – «Арктика.Суперфуд». Это правильное направление, потому что Мурманская область славится своими морепродуктами. На этом делается акцент, многие туристические направления уже связаны с тем, чтобы приехать и не только поймать северное сияние, получить экстремальные впечатления, но и попробовать Арктику на вкус».

Отметим, что проект по запуску акселератора «Арктика.Суперфуд» получил поддержку. Это более 5 млн рублей в рамках грантового конкурса Министерства науки и образования России.