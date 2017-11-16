ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубыГородская комиссия прогулялась по дорожкам вдоль «Семечки»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.11.17 19:30

Попробовать Арктику на вкус сегодня смогли участники туристической площадки «Сделано в Арктике»

В рамках  Мурманской международной деловой недели дегустировали блюда, приготовленные из продуктов Кольского полуострова.  Если раньше угощать гостей звали профессионалов, то последние годы «Вкус Арктики» представляют учащиеся колледжей.

На суд посетителей предложены жареная оленина, приправленная зёрнами можжевельника и свежемороженой брусникой, «Поморские» сосиски из трески, салат «Хижина рыбака», «Креветки в трюме» и другие блюда северной кухни. Названия многих из них  будоражат фантазию.

Свои кулинарные изыски  представили ребята из 16 средних специальных учебных заведений Мурманской области. Они признаются, что готовить из продуктов Кольского полуострова не так просто.

Завершилась выставка двумя мастер-классами мурманских поваров. Алексей Югань показал своим юным коллегам, как приготовить салат с олениной и ложным картофелем, а Николай Смирнов – десерт из северных ягод: морошки, брусники и черники. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 607 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Комментарий к новости:Выпускник оленегорской школы Михаил Чеканов получил сто баллов по двум предметам ЕГЭ: профильной математике и информатике и ИКТ
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
Добрый вечер. Я директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения - Акачёнок Лёля Анатольевна. Профессия социальный работник ассоциируется в первую очередь с нашим центром, в
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Равнодушие – немощные северяне ставят диагноз соцработникам и системе реабилитации
VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
Комментарий к новости:«SexyGuber» подбирает «ЛедиГубера». Лидирует Марина Ковтун
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Отмена всех ограничений». Художественный сериал, 16 серия (12+)22:55«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на огурцы, помидоры и меха пошли в рост, а спичи подешевели-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 47 копеек, а доллара – почти на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газТерритория порта Сабетта увеличилась почти на 15 га за счёт искусственного земельного участка-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика