Попробовать Арктику на вкус сегодня смогли участники туристической площадки «Сделано в Арктике»

В рамках Мурманской международной деловой недели дегустировали блюда, приготовленные из продуктов Кольского полуострова. Если раньше угощать гостей звали профессионалов, то последние годы «Вкус Арктики» представляют учащиеся колледжей.

На суд посетителей предложены жареная оленина, приправленная зёрнами можжевельника и свежемороженой брусникой, «Поморские» сосиски из трески, салат «Хижина рыбака», «Креветки в трюме» и другие блюда северной кухни. Названия многих из них будоражат фантазию.

Свои кулинарные изыски представили ребята из 16 средних специальных учебных заведений Мурманской области. Они признаются, что готовить из продуктов Кольского полуострова не так просто.

Завершилась выставка двумя мастер-классами мурманских поваров. Алексей Югань показал своим юным коллегам, как приготовить салат с олениной и ложным картофелем, а Николай Смирнов – десерт из северных ягод: морошки, брусники и черники.