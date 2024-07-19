Популярное водное развлечение – сапборды теперь есть и в городском прокате на «Семечке»

На Семёновском озере можно арендовать доску и поплавать в своё удовольствие, изучая красоты окрестностей.

Сапборды хоть и новое, но уже очень популярное направление водного отдыха. И самое приятное, что научиться стоять на доске в воде может любой желающий. Станций проката сейчас немало, покататься на досках можно как по Кольскому заливу, так и на озерах в самом городе.

Павел Лащевский, сотрудник лодочной станции, матрос-спасатель: «Сапами очень активно интересуются. Вчера уже катались люди, им очень понравилось. Довольны все. Будем надеяться, что дальше они тоже будут приходить».

Это развлечение интересно как для одиночного отдыха, так и для дружной компании.

Сафрон Воропаев, сотрудник лодочной станции, матрос-спасатель: «У нас разные сапы, потому что разная весовая категория идёт. Под средний вес и более тяжёлый – крупных людей».

Перед тем, как встать на доску, опытные инструкторы, они же спасатели проводят инструктаж, объясняя правила поведения на воде. Особая рекомендация – нужно взять с собой сменную одежду, потому что промокнуть в воде на тренировке очень легко. Ещё есть ряд ограничений для желающих арендовать сапборд.

Павел Лащевский, сотрудник лодочной станции, матрос-спасатель: «Детям запрещено, тут только с 18 лет. Строго по весовой категории - у нас до 130 кг только можно. Пожилые люди: смотря на возраст и их силы - смогут они или нет. Если люди хорошо плавают и уже пробовали, то приходите, пожалуйста. Но они всегда под присмотром у нас, мы за ними всё равно следим».

Конечно, спасатели контролируют с берега всех пловцов, не только пожилых. Арендуя сап, можно двигаться только в зоне визуальной видимости и, не сходя на соседний берег. Получается, что гость может проплыть довольно большой круг и получить отличный заряд впечатлений.