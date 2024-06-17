Популярные инфлюенсеры будут помогать популяризировать науку

Такое решение принято на I Всероссийском съезде молодёжного сообщества «ВЫЗОВ».

Как будет работать этот механизм и готовы ли к новым открытиям сами блогеры? Отправилась в Санкт-Петербург и выясняла все подробно корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»:

- Сегодня у меня необычный день. Я не в редакции, а в Санкт-Петербурге. Я нахожусь в аэропорту и прилетела в Северную столицу, чтобы побывать на Всероссийском съезде молодёжного сообщества «ВЫЗОВ». Мой визит в культурную столицу неслучаен. Давняя дружба с мурманскими блогерами помогла мне стать свидетелем большого съезда молодых учёных, которые хотят продвигать науку в медиа. Повод более чем серьёзный - это первая встреча молодёжного сообщества «ВЫЗОВ». И её главная цель - популяризировать молодых учёных в социальных сетях, чтобы дети брали с них пример и хотели заниматься наукой.

Андрей Серов, генеральный директор молодёжного сообщества «ВЫЗОВ»: «Мы очень хотим, чтобы зазвучали новые образованные, интеллектуальные голоса. Чтобы в нашей блогосфере зазвучали новые темы, связанные не только с продвижением какой-то конкретной научной темы, не только созданием научно-популярного контента, как такого. А для того, чтобы вообще наша аудитория влюбилась в новых людей, в новые лица, которые смотрят мир под своим научным углом зрения».

За 1,5 года существования сообщества «ВЫЗОВ» к нему присоединились более 4 тысяч ребят из разных уголков нашей необъятной Родины. А ведь всё началось с одноименного реалити-шоу, где блогеры и медийные лица соревновались против молодых учёных. Именно тогда стало понятно, что люди науки могут быть лидерами общественного мнения и проводниками в научную, творческую деятельность. Эти дарования способны повести за собой сверстников и мотивировать их на то, чтобы заниматься наукой, создавать интересный научно-популярный контент.

Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент молодёжного сообщества «ВЫЗОВ»: «Мы решили сделать именно сообщество «ВЫЗОВ», чтобы этих ребят объединить в единую живую структуру, чтобы они не только в рамках реалити-шоу встречались, а чтобы это был живой организм. Чтобы появлялись новые научные форматы, чтобы ребята получили возможность дойти и до грантовых денег, и до наших компаний высокотеха, получить кадровые предложения, учиться популяризировать себя, свой бренд».

Такие новости интересны и полезны не только молодым учёным, но и блогерам. Подобное содружество - отличный инструмент для общего развития. В этом уверены действующие инфлюенсеры из продюсерского центра «Инсайт люди».

Татьяна Огибенина, продюсер и блогер из Ярославля: «Очень много развлекательных блогеров с большими охватами, большим количеством подписчиков. А экспертом тяжело становиться, чтобы тебя смотрели, чтобы иметь какое-то большое число подписчиков. Думаю, что главное, новым движением хочется показать, что учёные тоже могут завоевать свою аудиторию, они тоже интересны. Даже, наоборот, они больше интересны, дают знания людям и с удовольствием будут их смотреть».

Ирэн Рашн, блогер из Волгограда: «Я студентка медицинского университета и мне близка наука. Очень классно, что блогеры будут коллаборироваться с молодыми учёными, создавать совместные проекты. Потому что мы, как я понимаю, наука – это мозг, блогеры – это всегда реклама и пиар. Поэтому мы можем друг друга дополнять и тем самым растить новое умное поколение России».

В рамках первого съезда участников молодёжного сообщества «ВЫЗОВ» состоялась и презентация одноименного журнала. В нём будут рассказывать про участников, их деятельность и достижения. Как мы видим, намерения очень серьёзные.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»:

- Получается, что деление на так называемых «мачо и ботанов» уже неактуально. Потому что и блогеры могут развиваться за счёт общения с молодыми учёными, и юные дарования науки нести свои знания в массы благодаря наставничеству этих инфлюенсеров. Правильным делом занялось сообщество «ВЫЗОВ».

Для участия в первом съезде «ВЫЗОВа» собрались около 300 блогеров и молодых учёных. Среди них и руководитель мурманской студии блогеров Александра Колпакова. Она рассказала, что сейчас наши инфлюенсеры двигаются в социальном направлении, хотят развивать культуру севера. Есть цель на получение грантов для этого. И, конечно, параллельно начинается поиск талантливых молодых учёных за Полярным кругом. А ещё Саша поделилась тем, как наши ребята относятся к приезжающим в Мурманскую область скандальным блогерам.

Александра Колпакова, руководитель блогерской студии «Инсайт Люди» в Мурманске: «Мы своих блогеров не только стараемся воспитывать, они просто разделяют с нами идеологию, что нужно правильные вещи нести в массы - правильную идеологию, семейные ценности и тому подобное».

Бывшая мурманчанка Полина Позницкая, которая сейчас продвигает блогеров в Санкт-Петербурге, тоже поддерживает идеологию «Инсайт люди». В её команде уже есть молодые учёные, присоединившиеся к сообществу «ВЫЗОВ». Полина уверена, что в Заполярье тоже есть достойные инфлюенсеры, нужно лишь немного упорства и веры в них.

Полина Позницкая, региональный руководитель студии продюсерского центра «Инсайт люди» в Санкт-Петербурге: «Порой блогерам действительно не хватает уверенности, поэтому нужен такой здоровый пинок. Если правильные люди находят друг друга, то всё получается, классные коллаборации».

Вы только представьте себе как круто учёные смогут рассказывать о развитие арктических территорий, научных открытиях на Крайнем Севере. Просто, креативно и понятно для каждого. Получится действительно стоящий внимания контент.

Валерия Родина, координатор молодёжного сообщества «ВЫЗОВ», доктор политических наук, PR-директор продюсерского центра «Инсайт Люди»: «Я думаю, что русский Север – уже сложившийся бренд. И если о нём будут рассказывать таким степенным, интересным, высокоинтеллектуальным, экспертным языком, в том числе молодые учёные, я не исключаю, что как можно больше людей будут приезжать, пытаться разобраться в этой проблематике. Более того, рассказывать о достижениях, промышленности, которая покоряет Арктику. В моём понимании можно сделать интереснейшие блог-туры, которые совместят молодых учёных сообщества «ВЫЗОВ» и блогеров. Это получится очень интересный полиформат».

Завершился первый съезд сообщества «ВЫЗОВ» «квартирником» от певца, актёра и резидента «Инсайт Люди» Владимира Селиванова. Вован исполнил свои хиты в дуэтах с другими блогерами продюсерского центра.

Юлия Ильина впервые выступала на одной сцене вместе с таким известным артистом. Она сама певица и в блогах рассказывает о своём творчестве. Видимо скоро, у неё будет ошеломительный пост об этом концерте.

Юлия Ильина «Юлина», блогер из Тамбова: «Я только что сошла со сцены. Руки ещё немножко у меня волнуются. На самом деле, я бы отпела целый концерт, потому что атмосфера очень крутая, очень лёгкая. Музыканты все очень добрые, а Вован – очень располагающий к себе человек, не чувствуешь никаких барьеров. Это был просто топ. Я сейчас на эмоциях максимально».

День подошел к концу, но работа над развитием только начинается. И мы продолжим следить за трудами талантливых блогеров и учёных.