Популярный журналист и телеведущий Андрей Малахов проводит отпуск в Мурманской области

Несмотря на лето, звезда одевается потеплее, идёт с утра за грибами и гуляет по лесу, наслаждаясь природой. Также Андрей Малахов тщательно следит за деятельностью своего Центра современного искусства и приглашает всех желающих на различные арт мастер-классы.

У шоумена есть свой дом и участок в Апатитах. В социальных сетях он рассказал подписчикам, чем занимается на отдыхе.

Несмотря на лето, звезда одевается потеплее, идёт с утра за грибами и гуляет по лесу, наслаждаясь природой. Также Андрей Малахов тщательно следит за деятельностью своего Центра современного искусства и приглашает всех желающих на различные арт мастер-классы.