День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.22 19:30
Популярный журналист и телеведущий Андрей Малахов проводит отпуск в Мурманской области
Несмотря на лето, звезда одевается потеплее, идёт с утра за грибами и гуляет по лесу, наслаждаясь природой. Также Андрей Малахов тщательно следит за деятельностью своего Центра современного искусства и приглашает всех желающих на различные арт мастер-классы.
У шоумена есть свой дом и участок в Апатитах. В социальных сетях он рассказал подписчикам, чем занимается на отдыхе.
Несмотря на лето, звезда одевается потеплее, идёт с утра за грибами и гуляет по лесу, наслаждаясь природой. Также Андрей Малахов тщательно следит за деятельностью своего Центра современного искусства и приглашает всех желающих на различные арт мастер-классы.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
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