Попутного ветра: новоявленные моряки Мурманской области получили свои первые дипломы

Теперь их ждёт насыщенная жизнь, полная путешествий и морских ветров.

Виталий Песин, капитан ледокола «Обь», уже много лет работает на «Атомфлоте», его работу не раз отмечали в морских кругах и даже наградили почётным знаком «За заслуги в развитии атомного ледокольного флота». С малых лет за достижениями своего отца наблюдал и Артемий Песин, а когда он окончил школу, то решил также пойти учиться на судоводителя. Виталий Песин, когда узнал о решении сына, был удивлён.

Виталий Песин, капитан ледокола «Обь»: «Не советовал, даже где-то пытался отговорить. Профессия у нас тяжёлая… Но, всё равно, сын так решил, а раз решил, то пусть работает. Это его выбор».

Артемий Песин признаётся, что учёба давалась нелегко. Самыми сложными предметами оказались иностранные языки, начертательная геометрия и навигация. Когда задания были совсем сложными, выпускник обращался за помощью к отцу.

Артемий Песин, выпускник МАУ, матрос МАГЭ: «На учёбе знания теоретические, на работе – практические. Знания, которые ты получаешь на практике, они, конечно, гораздо важнее уже в работе дипломированного специалиста, чем те, которые дают здесь. Здесь дают теорию».

Высшее мореходное училище, основанное в Мурманске в 1950 году, было первым в мире вузом, в котором специально готовили кадры для рыбной промышленности. Тогда стоило больших усилий собрать коллектив педагогов и подобрать дисциплины для обучения курсантов. Сейчас всё иначе, но историю такие преподаватели как Людмила Баева, работающая здесь с 1971 года, помнит хорошо.

Людмила Баева, доцент кафедры судовых энергетических установок и судоремонта МАУ: «Это единственное высшее инженерно-морское училище было, которое готовило специалистов для рыбной отрасли, для Министерства рыбного хозяйства. Они были главные заказчики, поэтому наборы были достаточно большие. По 120 человек, например, судоводителей, 100 механиков, 80 набор - и все на бюджете».

Мурманская область по-прежнему остаётся в топе образовательных регионов в этой сфере.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В Мурманске наблюдательный совет арктического университета возглавляет Денис Валентинович Мантуров, который оказывает всестороннюю помощь. Ключевым направлением является создание берегового учебно-тренировочного центра с целью получения морского признания в 2026 году. Это будет говорить о том, что Мурманск продолжит готовить высококвалифицированных специалистов в рамках морской академии».

Но Мурманский арктический университет не только выпускает высококвалифицированных специалистов, но и соединяет сердца. Совсем недавно в городе появилась ещё одна ячейка общества – семья Дарины Павличук и Ильи Лепковича. Они познакомились на факультете радиоэлектронных систем.

Дарина Павличук, студентка 6 курса направления радиоэлектронной системы и комплекса Института морской академии: «Мы буквально неделю-полторы назад расписались. У нас получилось так, что мы познакомились пять лет назад здесь - на нашей кафедре. Мы с одной кафедры, а буквально в январе мне сделали предложение и уже в феврале мы стояли в ЗАГСе. И получилось так, что действительно, благодаря университету мы встретились и мы создали ещё одну семейную ячейку общества».

Ячейка общества - это хорошо, но молодых людей ждут на работу промысловые компании, причём кадры, выпущенные МАУ, ценятся не только в России. Но далеко не все молодые специалисты свяжут свою жизнь с работой в море или даже в смежных сферах на берегу. Сделать эту профессию не только одной из высокооплачиваемых, но ещё и одной из престижных, задача, в том числе и представителей власти.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас на федеральном уровне Арктической зоне уделяется приоритетное внимание. Мы понимаем, что сейчас Арктическая зона будет развиваться, реализовывать различные проекты и, конечно, под все эти инвестиционные проекты нужны кадры. Поэтому сейчас наш университет развивается. В нём меняются специальности. Те специальности, которые сейчас набираются, соответствуют топ-20 образовательным направлениям для нашего региона».

Этот выпуск в стенах вуза стал юбилейным – 70-ым. Это 120 курсантов и студентов с четырёх выпускающих кафедр Морской академии - судовождения, электрооборудования судов, судовых энергетических установок и судоремонта, радиотехники и связи.