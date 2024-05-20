Попутного ветра: шестой выпуск транспортно-логистического класса состоялся около памятника «Паруса мечты»

Этой весной состоялся шестой выпуск транспортно-логистического класса, открытого по инициативе Мурманского морского торгового порта. Благодаря особой программе у молодых ребят прямо здесь и сейчас была возможность узнать, как действует и живёт крупнейшее в городе предприятие.

Транспортно-логистический класс был открыт при поддержки Мурманского морского торгового порта в 2017 году на базе 8-й гимназии города Мурманска. В этот раз его выпускниками стали 27 воспитанников, всех их собрали на символической церемонии рядом с памятником «Паруса мечты».

Виталий Власов, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт»: «Когда мы запускали этот проект, то первой нашей целью стояло привлечение молодёжи – наше подрастающее поколение, привлечение их к региону и формированию кадрового резерва на транспортные предприятия нашей области, в том числе и на Мурманский морской торговый порт».

В специализированный класс могут попасть ребята, показавшие достойные результаты на государственной итоговой аттестации по профильным предметам: обществознание, информатика и физика.

Иван Турецков, выпускник транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска: «Нам сейчас повезло. С нашей школой взаимодействовал торговый мурманский порт, который организовывал очень много разных дополнительных занятий. Мы выезжали на спартакиады, различные спортивные игры. Были занятия и для нас по профильной тематике: математика, деловой английский язык, менеджмент и транспортная логистика».

По словам директора, в этом классе невозможно плохо учиться. Ведь для ребят разработана развивающая программа, более того, портовики постоянно следят за успехами молодых ребят, приглашают их на практику, а в будущем и на работу.

Ольга Клейнос, директор Гимназии №8 г. Мурманска: «Я считаю знаковым событием то, что в прошлом году в порт пришёл первый выпускник транспортно-логистического класса. Я думаю, что это говорит о многом – класс успешен, цели достигнуты и поставленные задачи тоже».

В торжественной обстановке ребят поздравили с окончанием 11-го класса. В сквере портовиков была организована увлекательная программа, чтобы сделать завершение школы запоминающимся.

Полина Новенчук, транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска: «Представители порта вместе с нашими одноклассниками сажали деревья сирени на аллее выпускников, а мы повязывали ленточки всем классом на них».

Пожелаем ребятам успехов в будущем. Уверены, многие из них свяжут свою жизнь с севером.