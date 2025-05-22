Попытка вернисажа: спектакль по картинам поставили артисты мурманской театральной студии

Постановка «Сны безудержных художников» - яркий пример того, как драматичность повествования гармонично сочетается с театром кукол и пластикой рук.

Юлия Гарлинская совсем недавно начала изучать театральное искусство, но уже блистает на сцене. Все персонажи, которых она играет, написаны именитыми художниками. Например, в картинах Пабло Пикассо артистка показывает не только живое воплощение художественного шедевра, но и поднимает проблему вредных привычек.

Юлия Гарлинская, артист театральной студии «Домино»: «На самом деле, мне кажется, совсем несложно, потому что я переживала какие-то определённые эмоции. И эти внутренние переживания мне помогают воссоздать образ».

Образы так же помогают создать режиссёры Валерия Песнева и Лука Гришин, которые и придумали поставить спектакль, посвящённый картинам величайших художников. Помимо Пикассо здесь есть работы Ричарда Редгрейва, Ивана Репина и даже наших современников - Васи Ложкина.

Лука Гришин, режиссёр спектакля «Сны безудержных художников»: «Это будет, скажем, картинная галерея, где зритель увидит картины разных жанров, разных стилей, которые сочетаются с разными сценическими жанрами. Там будет и драма, там будет и клоунада, там будут поэтические отрывки и какие-то не бытовые - из области современного театра, что-то такое. Я бы сказал, что это попытка вернисажа».

Для сравнения и наглядности происходящего на сцене авторы проекта размещают репродукции картин.

Владислав Брегин, управляющий театральной студией «Домино»: «Снов безудержных художников». А это вообще замечательная постановка и я, кстати, вас, пользуясь случаем, приглашаю на эту постановку. Отбоя нет – буквально за два часа были расписаны все лимитированные места и попасть на неё очень сложно».

Вход на постановки театральной студии «Домино» в Мурманске бесплатный, но нужна предварительная запись. Ближайшие спектакли «Сны безудержных художников» состоятся в стенах ДК Железнодорожников 26 и 27 мая.