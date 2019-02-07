Пора брать в руки снежки!

В эти выходные в столице Заполярья состоится XIII турнир по играм в снежки по правилам «Юкигассен». В этом году в снежных боях примут участие более 20 команд, некоторые из них приехали из других городов России и мира.

Весёлая игра «Юкигассен» в переводе с японского означает «снежная битва». Родина зимней забавы - страна Восходящего Солнца, а в конце 90-х годов прошлого столетия «Юкигассен» стал любимой игрой в северных странах Европы.

В Мурманске снежные бои проводят уже более 10 лет. Дом молодёжи приглашает северян принять участие в играх, которые состоятся 9 и 10 февраля на верхней площадке ТЦ «Форум».

- Это тринадцатый турнир и мы надеемся, что он будет счастливый, удачный, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Этот турнир международный, мы ждём, что к нам приедут наши хорошие друзья из города Вардио (Норвегии). Это тот город, который и привёз игру на мурманскую землю. К нам приедут и наши добрые друзья из Архангельска.

Подготовка к играм идёт серьёзная - организаторы тестируют пресс, которым сразу можно слепить несколько десятков боевых снарядов-снежков, полируют шлемы и даже примеряют японское кимоно. Говорят, что если один раз сразился в снежном бою, то участвовать будешь в них ещё много лет.

- Кого-то родители направляют детей заниматься музыкой, фортепиано, а у нас приходят те, кто просто хочет играть в снежки, - рассказывает Антон Кондрашов, председатель оргкомитета игр в снежки по правилам «Юкигассен». - Тут же не надо специальной подготовки, не надо тренироваться с утра до вечера. Пришёл, взял снежок и давай играть.

В этом году участвовать в играх уже изъявили желание более 20 команд. Победители игр в составе сборной города Мурманска отправятся на Чемпионат Северных стран в Норвегию, который состоится в середине марта.