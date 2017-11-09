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День за днём с «Арктик-ТВ»09.11.17 19:30

Пора бы уже к подготовке освоения Арктики запустить нормативную базу - Алексей Тюкавин

13 ноября в Мурманске начнёт свою работу VI Международная деловая неделя. В ней примут участие более трёх с половиной тысяч человек из 18 регионов России и 13 зарубежных стран. Никаких итоговых документов, как в прошлом году, по итогам мероприятия подписывать не планируется. Новинкой  станет форум «Регионы России: новые точки роста - Арктическим курсом».

Эта деловая неделя, по словам первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина, от международной повестки всё-таки отклонится. Главные темы - Арктика, роль Мурманской области в развитии стратегически важных территорий и инвестпроекты. Тем не менее, деловая неделя - мероприятие, скорее, имиджевое. Ожидать ключевых решений по важным для региона проблемам в её рамках не приходится.

- Решения на неделе принимать невозможно, поскольку это, в основном, дискуссии и обмен мнениями, - говорит Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - У нас в прошлом год была попытка сделать некую резолюцию по итогам пленарного заседания. Мы эту резолюцию согласовали со всеми арктическими регионами и направили её в правительство страны. К сожалению, в ответ практически по всем пунктам пришла резолюция «нет» и «отказано».

Тем не менее, Международная деловая неделя даёт представление о взглядах, мнениях и настроениях, царящих среди потенциальных инвесторов,  среди представителей других областей и стран. Например, на встрече с чиновниками со всех северных регионов планируется наметить общую линию работы над законом по Арктической зоне. А на круглых столах с представителями федеральной власти планируют обсудить перспективы развития Кольской опорной зоны.

- Сейчас активно ведётся подготовка к освоению Северного морского пути. Мы три судна приняли в Мурманске. Все суда арктического класса, - отмечает Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. – Я  вернулся из «Совкомфлота», где участвовал в церемонии освещения нового судна «Снабженец». Это суперсовременное судно, которое в ноябре пойдёт по Севморпути без всяких ледоколов. Подготовка ведётся активно, пора бы уже к этой подготовке запустить и нормативную базу.

Стартует VI Международная деловая неделя 13 ноября. В первый день планируется провести выставку-конференцию «Севтэк – 2017», международную конференцию «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом», неделю науки «Молодая наука Арктики», обсудить реализацию программы «Комфортная городская среда в Арктических регионах России». 

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