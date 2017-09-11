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День за днём с «Арктик-ТВ»11.09.17 19:30

Пора доставать коньки

Все на лёд! В Ледовом Дворце спорта стартовал новый учебно-тренировочный сезон. На профессиональный лёд хоккейного корта вышли ученики спортивных школ по хоккею и фигурному катанию. За лето ребята соскучились по тренировкам, расслабились и даже немного растеряли навыки. Теперь им предстоит привести себя в форму и подготовиться к новым соревнованиям.

Весна - это время, когда всё в природе оживает. Однако, для ледовых видов спорта в Мурманске этот сезон, наоборот, становится мёртвым: кататься негде, а значит, о тренировках и соревнованиях на это время приходится забыть. В мае этого года юные хоккеисты и фигуристы повесили коньки на гвоздь для того, чтобы вернуться на ледовую арену в середине сентября. Начала нового сезона тренировок и игр ребята ждали с нетерпением.

- Мне понравились ворота, которые мы объезжаем во время тренировки змейкой, - делится своими впечатлениями Сергей Шевцов из команды «Северные хаски».

На льду сегодня молодые хоккеисты - представители клуба «Северные хаски». За лето спортсмены расслабились,  теперь им приходится работать с удвоенным усердием. Некоторые ребята отдыхали за пределами региона, им было не до тренировок. Те же, которые оставались в Мурманске, занимались физическими упражнениями в залах, играли в мяч. Лето в городе было холодное, но не настолько, чтобы выходить на улицу в коньках. И если биатлонистов ещё спасают заезды на роликовых лыжах в Долине Уюта, то для хоккеистов ролики бесполезны. «У нас преобладает челночный бег, то есть, на короткие дистанции, - поясняет Игорь Семёнов, тренер хоккейного клуба КСШОР, главный тренер команды «Северные хаски». -  У лыжников нужно больше оттолкнулся и сделать прокат. А здесь 20 метров, отработал 10 метров, 5 метров… Нужна интенсивность для нападающих, также защитники борются, когда работают против нападающих. Здесь немного другая техника катания».

Пока хоккеисты отрабатывают технику игры, своей очереди на корт ждут фигуристки. Большинство девчонок тоже на лёд в последний раз выходили в мае. А вот Полине Бурковой повезло. Она смогла на каникулах в Белгородской области найти каток, работающий летом, а также тренера, который не дал девочке потерять наработанный тяжёлым трудом в Мурманске опыт.

- Я не жалею, что так провела лето. Мне, наоборот, на пользу пошло, - говорит Полина Буркова, фигуристка.

Пока мурманский лёд открыт только для профессиональных спортсменов. Однако с 16 сентября любители активных видов спорта смогут посещать в Ледовом Дворце спорта сеансы массового катания. Их расписание можно посмотреть на сайте учебно-спортивного центра комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

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