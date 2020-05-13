Пора готовить катера и лодки, получать разрешение

Специалисты региональной инспекции по маломерным судам МЧС России провели профилактический рейд на Кольском заливе. Это связано с началом периода навигации на водоёмах Мурманской области.

Самое частое нарушение - отсутствие при себе прав на управление катером или лодкой, так же любители прогулок по водной глади нередко игнорируют правила плавания, включая стоянку в запрещенных местах, не соблюдают требования навигационных знаков. За это инспектор вправе наложить штраф или даже лишить права управления маломерным судном.

Напомним, навигация на внутренних водоёмах начинается с момента полного таяния льда. На море она уже открыта, но в условиях пандемии необходимо соблюдать ряд новых правил.

Юрий Любимов, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Разрешение на выход в море возможно только с согласованием с администрацией муниципалитета. Кто прописан в Мурманске, нужно обратиться в администрацию, получить разрешение на выход в море. По прописке муниципалитеты выдают разрешения гражданам, проживающим на побережье, на выход в море. Териберка, Ура-Губа и другие объекты».