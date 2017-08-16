Пора говорить: «Прощай, лагерь! Здравствуй, школа!»

Каникулы подходят к концу, летние лагеря завершают свою работу. Депутаты горсовета посетили одно из таких учреждений, чтобы подвести итоги этого сезона.

В этом году на базе Мурманских школ и гимназий традиционно работали летние лагеря. В 13 учреждениях по всему городу отдохнули 1740 школьников. В среднем смены длились по 24 дня.

- Мы ежегодно открываем большое количество лагерей в Мурманске, стараемся чтобы все заявки мурманчан, которые отпуск проводят в городе, были в выполнены в летний период, - отметил Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Конечно, для детей посещение лагерей полезно с разных сторон: они здесь они не только отдыхают, они занимаются физкультурой, у них установлен режим дня, а это важно, чтобы к первому сентября ребята не выбились из режима учёбы.

На время летнего отдыха школьникам подготовили насыщенную программу: экскурсии, театры, кинотеатры, походы в филармонию и тропическую купальню. Особое внимание уделили спортивным мероприятиям и активным играм. Но и про книжки ребятам не давали забыть - они регулярно посещали библиотеки. А чтобы у воспитанников было много сил и энергии, в лагере предусмотрели двухразовое питание.

Сезон летнего отдыха подходит к концу, но через год школьные лагеря вновь распахнут свои двери для юных мурманчан. Ребята вновь проведут каникулы с удовольствием и с пользой для своего здоровья.