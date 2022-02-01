Пора очищать стены домов от рекламы запрещённых веществ

Реклама запрещённых веществ, размещённая на фасадах домов Мурманска и Кировска, вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

Администрации муниципалитетов и управляющие компании уже ведут работу по ликвидации несанкционированных надписей. Отреагировала на сообщения и полиция.