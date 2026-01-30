Пора расслабляться: в Коле провели региональный турнир по паделу

Игра на корте напоминает теннис. Падел похож на него, но есть и свои особенности. Освоить азы можно за одну тренировку, но чтобы играть на высоком уровне, всё-таки понадобится не только желание, но и время.

Антон Бернацкий, президент межрегиональной Федерации по падел-теннису: «Участвовать в этой игре могут все, даже маломобильные, например, бабушки и дедушки. Поэтому игра эта и стала такой популярной, очень лёгкий вход в неё. Любой, кто может держать ракетку, сможет начать перекидывать и мячик».

Особенность инвентаря для игры — это сама ракетка. Она цельная, без струн, со специальной поверхностью и из вспененного материала, что делает её лёгкой, но мощной.

Александр Ибрагимов открыл для себя падел 4 года назад. Сейчас он уже неоднократный победитель турниров и соревнований.

Александр Ибрагимов, участник турнира: «Игра нравится своей простотой, лёгкостью. И играешь, и чилишь (расслабляться, отдыхать. – Ред.), так сказать».

По словам президента Федерации по паделу, игра сейчас стремительно набирает популярность среди северян. Поэтому соревнования проводят минимум раз в 2 месяца. Также каждую неделю проходят турниры клубов, по результатам игр которых сильнейшие спортсмены получают призовые кубки, подарки и положительные эмоции.