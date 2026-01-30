Пора расслабляться: в Коле провели региональный турнир по паделу
Антон Бернацкий, президент межрегиональной Федерации по падел-теннису: «Участвовать в этой игре могут все, даже маломобильные, например, бабушки и дедушки. Поэтому игра эта и стала такой популярной, очень лёгкий вход в неё. Любой, кто может держать ракетку, сможет начать перекидывать и мячик».
Особенность инвентаря для игры — это сама ракетка. Она цельная, без струн, со специальной поверхностью и из вспененного материала, что делает её лёгкой, но мощной.
Александр Ибрагимов открыл для себя падел 4 года назад. Сейчас он уже неоднократный победитель турниров и соревнований.
Александр Ибрагимов, участник турнира: «Игра нравится своей простотой, лёгкостью. И играешь, и чилишь (расслабляться, отдыхать. – Ред.), так сказать».
По словам президента Федерации по паделу, игра сейчас стремительно набирает популярность среди северян. Поэтому соревнования проводят минимум раз в 2 месяца. Также каждую неделю проходят турниры клубов, по результатам игр которых сильнейшие спортсмены получают призовые кубки, подарки и положительные эмоции.