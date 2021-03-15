Пора собираться в отпуск, но ясности с условиями поездок пока нет

73 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+36), Североморске (+9) и Оленегорске (+7).

В это время жители региона чаще стали задумываться об отдыхе, а любые перемещения, особенно за границу, связаны с риском заражения. Агентству РИА «Новости» удалось выяснить, что большинство стран при приёме иностранных туристов всё же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта. Такой информацией с журналистами поделился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее глава еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить паспорта прививок от COVID-19. К тому же вакцинация российскими и китайскими препаратами не попадает под выдачу таких сертификатов, отметил в беседе с РИА «Новости» Сергей Вознесенский.