Пора выбирать весенние скандинавские бренды верхней одежды

В Мурманске только пять дней - с 10 по 14 апреля включительно - по адресу: просп. Героев-североморцев, 45 будет проходить неделя «Норвежской выставки», на которой будут представлены весенние скандинавские бренды верхней одежды.

Коллекции привезены из закрытых магазинов Санкт-Петербурга.

Время от времени появляются новости об очередной компании, которая решила покинуть российский рынок. Среди таких и крупные торговые марки верхней одежды, в том числе норвежских брендов, к которым мы привыкли.

Компанией «Орсо Групп» было принято решение организовать распродажу товарного остатка, который распространяют через «Норвежские выставки».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие европейские магазины закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток этих магазинов, так как товар девать некуда, на складе хранить его дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики. Есть облегченные дублёнки. И всё сейчас по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были до этого в магазинах».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляем вашему вниманию греческую двухстороннюю дублёнку от компании «Gelasina». Данная модель выполнена из натуральной тафтинг-овчины и хлопковой замши, которая в свою очередь обработан лазером, поэтому она не промокает и не продувается. Данная модель выдерживает температуру от плюс десяти до минус пяти градусов. Идеально подойдёт на демисезон и на лето».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом, что оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем. Понравилось очень, думаю, что буду носить с удовольствием».

Только с 10 по 14 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: просп. Героев-североморцев, 45 (вход с правой стороны здания, 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.