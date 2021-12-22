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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.21 19:30

Пора загадывать самые сокровенные желания. А фильм «Желание» нам в этом поможет

Премьера короткометражного фильма начинающего режиссёра Александра Дильмухаметова состоялась в Полярном.

Пусть всё, что желается, непременно сбудется! Но помочь в этом придётся самим себе, даже в новогодних мечтах. А инструкцию по применению можно отыскать в короткометражном фильме заполярного режиссёра Александра Дильмухаметова.

Александр Дильмухаметов, режиссёр короткометражного фильма «Желание», г. Видяево: «Наш фильм - это новогодняя сказка. История, которая вдохновит кого-то на воплощение своей личной мечты. Основная мысль фильма – если у вас есть желание, то просить его исполнения можно только у самих себя».

Для режиссёра это вторая работа. Первая - короткий метр «Северный Ветер. История, которая случилась» рассказывал о женщинах-героях войны. Фильм занял первое место в конкурсе «Медиа-Арктика».  Александра пригласили в проект «Арктическое кино». Так появились намётки для короткометражки «Желание», съёмки которой состоялись в декабре. В ленте сыграли начинающие актёры из Апатитов, Оленегорска, Мурманска, Видяево и Полярного. Для некоторых из них такой опыт и был одним из самых заветных желаний.

Премьера фильма состоялась в Полярном в историко-краеведческом музее, где и работает Анна. «Желание» был отснят всего за 72 часа, несмотря на это каждый кадр буквально пропитан новогодним настроением. Александр признался, вдохновение ему подарили картины Ренаты Литвиновой, поэтому самые внимательные зрители могут найти здесь пару сцен из кинолент. А если и этого будет недостаточно для создания правильной атмосферы праздника, то у исполнительницы главной роли Александры Шипп парочка действенных советов.

Александра Шипп, актриса короткометражного фильма «Желание», г. Мурманск: На Новый год есть перечень вещей, которые нужно сделать: в наушниках Last Christmas – ходим слушаем, обязательна волна мандаринового настроения – покупаем 2 кг, едим. Можно ёлку поставить живую, чтобы вкусно пахло – и сразу все проблемы уходят».

Подготовка к съёмкам началась за пару месяцев до старта проекта - она включала в себя создание сценария, поиск локаций и актёров, согласование съёмочного процесса с партнёрами. Короткометражный фильм «Желание» уже доступен для свободного просмотра на ютьюб-канале молодого режиссёра и других интернет-площадках.

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