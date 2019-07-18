Поработать на мурманчан желают многие кандидаты в депутаты

Меньше 2-х месяцев остаётся до единого дня голосования, в состав шестого созыва горсовета Мурманска хотят войти более девяноста мурманчан. Какие цели движут будущими кандидатами в депутаты, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В приёмной территориальной избирательной комиссии кипит работа - будущие кандидаты в депутаты пишут заявления, приносят документы и проходят процедуру регистрации. Если в бумагах не будет ошибок, каждый из них станет полноправным участником предвыборной гонки, а главное, претендентом на одно из кресел в Совете депутатов города Мурманска.

«На сегодняшний момент 90 кандидатов подали документы на выдвижение и регистрацию, - сообщила «Арктик-ТВ» Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. - Зарегистрированы на сегодняшний день 29 кандидатов, в порядке самовыдвижения 45».

Документы на регистрацию будут принимать ещё две недели. Председатель комиссии отмечает, исходя из опыта прошлых лет, что 90 человек - не предел, это чуть больше половины. При том, что в городском законодательном органе только 30 мест - по два депутата от каждого избирательного округа.

«Совет депутатов для меня - это то место, где я могу проявить свою гражданскую позицию, - говорит Артём Кузьмин, главный редактор телеканала «Арктик-ТВ». – Я в городе живу уже достаточно давно и хорошо знаю, что в приоритете у жителей нашего города и района, по которому я буду избираться».

В этом году решением горсовета были отменены смешанные выборы, списочников в совете не будет. А значит, впереди у кандидатов встречи с избирателями, кропотливая и нелёгкая работа по решению проблем мурманчан. Ведь не зря говорят, что муниципальная власть - самая близкая к человеку.