Поразить корабельную группировку условного противника: Отдельная ракетная бригада Северного флота провела тонировку

Участники учений не только совершили марш-бросок в позиционный район, но и выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели.

Их основная задача - защита побережья. Подвижные комплексы «Бал» и «Бастион» выглядят внушительно и кончено, как любой сложный механизм или оружие, требуют от людей ими управляющих определённых знаний и навыков. Поэтому военнослужащие Северного флота, на службе которого есть такие машины, проводят регулярные тренировки.

В этот раз дивизионы береговых ракетных комплексов получили задачу поразить корабельную группировку условного противника, который, по легенде учений, готовился к нанесению удара по инфраструктуре флота на Кольском полуострове. Для выполнения целей военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации в учебный позиционный район.

При этом молодое пополнение учится у опытных товарищей.

Прибыв на место, ракетчики развернули комплекс и подготовили его к боевому применению. Получив целеуказание, расчёты выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели, имитирующей отряд кораблей и расположенной на удалении около 300 километров.

Отдельная береговая ракетная бригада Кольской флотилии разнородных сил Северного флота - преемница артиллерийских соединений береговой обороны, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время подтверждает свою готовность к решению задач по предназначению.