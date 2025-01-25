Поразительные рекорды: 18-летний непалец, покорив 14 высочайших вершин мира, стал самым юным альпинистом Мира, а кубинец побил собственный мировой рекорд по удержанию мяча на голове

В одной больнице в Германии ни пациенты, ни персонал не останутся голодными даже ночью. Там работает неутомимый робот-шеф-повар. Он готовит горячие блюда по требованию в любое время суток.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Китайская «Chery» заняла под своё производство три завода в России, которые раньше принадлежали западным концернам. Там собирают «Tiggo» и «Exeed».

В одной больнице в Германии ни пациенты, ни персонал не останутся голодными даже ночью. Там работает неутомимый робот-шеф-повар. Он готовит горячие блюда по требованию в любое время суток.

Несколько молодых австралийских аборигенок делают и продают лекарственные средства народной медицины. Так женщины хотят сохранить наследие предков.

Блошиный рынок в Канберре в Австралии отмечает 50-летие. Он славится большим выбором товаров, причём не только тех, что были в употреблении. Там местные фермеры совсем недорого продают свежие фрукты и овощи. Ещё одна особенность этого рынка в том, что его посетители пожертвовали на благотворительность уже миллионы долларов.

В австралийском штате Виктория открылся новый современный центр дрессировки собак-поводырей. Он заменил старое здание, прослужившее 70 лет.

Учёные впервые обнаружили подводный мир животных в породе на океаническом дне. Считалось, что там могут выживать только вирусы и микробы, но в ходе нового исследования на дне Тихого океана нашли червей и других существ.

Перуанские школьники объединились с коренными жителями, чтобы спасать редких черепах терекаев. Рептилий выращивают в неволе, а потом выпускают в дикую природу.

В Нью-Йоркском аквариуме пополнение. Там поселились две самки южного калана. Их спасли у берегов Калифорнии, а в дикую природу не вернули, поскольку они были слишком маленькими для самостоятельной жизни.

18-летний непалец стал самым юным альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин мира. На это эпическое путешествие у него ушло два года.

Кубинец побил собственный мировой рекорд по удержанию мяча на голове, находясь в воде. Мужчина раньше играл в водное поло и одновременно развивал разные навыки владения мячом.

Наверное, каждый турист, приезжающий в Рим, обязательно бросает монетку в фонтан Треви. Считается, что, если сделать это спиной, бросив через левое плечо, и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Так ежегодно делают миллионы туристов. Остаётся лишь один вопрос: куда потом деваются монеты?