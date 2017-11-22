Порт готов на все объёмы рыбы!

Будет лёд - будет рыба! В Мурманском морском рыбном порту состоялось открытие льдогенераторного цеха. Его запустили с прицелом на уловы прибрежных рыбопромышленников, которые будут поставлять на мурманский берег охлаждённую продукцию. За сутки установка может наморозить около 10 тонн гранулированного льда.

Серый короб похожий на огромный кондиционер - установка льдогенератора. Аппарат за короткое время морозит воду до твёрдого состояния, а затем крошит лёд на мелкие гранулы. Кусочки льда производят при температуре - 0,5 градусов. При хранении крошева температура варьируется от минус одного до плюс одного градуса. Такой режим поддерживают для того, чтобы лёд, с одной стороны, не превратился в снежную кашицу, а с другой, не смёрзся в монолит.

- Данный аппарат интересен тем, что данную фракцию, данную температуру не обеспечивает никто, - утверждает Виктор Фёдоров, инженер-механик холодильной установки льдогенератора, который уже давно занимается холодильной техникой. – Аналогичные установки в Мурманске либо производят большую фракцию, или лёд идёт сильно обводнённый, что уменьшает срок хранения льда и рыбопродукции.

Лёд рыбному порту необходим для того, чтобы хранить охлаждённую рыбу. Установка может производить до 10 тонн льда в сутки. Раньше его приходилось закупать у сторонних фирм. При этом рыночная цена сегодня составляет около 3000 рублей за тонну.

На открытии льдогенераторного цеха присутствовал и региональный министр рыбного хозяйства Андрей Иванов, который уверен, что это «первая ласточка» на долгом пути к комплексному обслуживанию портом прибывающих судов.

- Сначала лёд, потом снабжение, тара, - говорит Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Главное, уже есть ядро. Посмотрим дальше, как у нас рыбный порт будет двигаться в этом направлении.

Руководство порта рассчитывает на прибрежных рыбопромышленников. Именно они поставляют на берег охлаждённую рыбу, для обеспечения хранения которой необходимо её пересыпать льдом. Если эксперимент удастся, а объёмы перевалки рыбы вырастут, то предприятие готово закупить ещё один льдогенератор.

- Если считать, то у нас 15-20 судов. В этом году мы примерно совершили 500 судозаходов на сегодняшний день. Каждый судозаход - порядка 5 тонн, - подсчитывает объёмы рыбы Анатолий Евенко, председатель правления «Ассоциации прибрежных промышленников и фермерских хозяйств Мурмана». - Умножайте, сколько нам надо льда на каждый судозаход.

Уже в следующем году Мурманский морской рыбный порт рассчитывает на значительное увеличение поставок рыбопродукции. Основывается уверенность портовиков на августовском постановлении правительства, согласно которому рыбопромышленники должны доставлять выловленную в Баренцевом и ряде других морей рыбу на территорию РФ.

- Мы начали с льдогенератора. Также мы развиваем свои холодильники, меняем оборудование, работаем на перспективу, ждём наших рыбаков, - рассказывает Олег Креславский, управляющий АО «Мурманский морской рыбный порт». - Это 1/10 охлаждённой рыбопродукции, которая будет поступать на северный район Мурманского морского рыбного порта. Мы готовы ко всем объёмам. И, согласно приказа, увеличение грузооборота на следующие года планируется до 500 тысяч тонн. В принципе, наши холодильники готовы принять все эти объёмы.

Создание цеха обошлось порту в 15 миллионов рублей. Эти инвестиции, уверены портовики, обязательно окупятся. А на вырученные средства планируется дальнейшее развитие портовой инфраструктуры.