Порт «Лавна» на западном берегу Кольского залива стал новым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики»

Комплекс перегрузки угля «Лавна» в Мурманской области и железнодорожные подходы к нему будут построены до 2024 года. Универсальный порт - ключевой проект для реализации Мурманского транспортного узла. Он обеспечит приток средств в бюджет, а кроме этого, предоставит более 500 рабочих мест.

Объём частных вложений в реализацию знакового для Мурманской области проекта превысит 60 млрд рублей. Средства пойдут на проектно-изыскательские работы, новое строительство, реконструкцию, приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря.

Преимущества «Лавны» – это глубоководный незамерзающий порт, с прямым выходом к нейтральным водам. Он может быть задействован в перевозках по Северному морскому пути, откроет новые рынки экспортных поставок в страны азиатско-тихоокеанского региона, отмечают эксперты.