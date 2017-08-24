Порт Мурманска вышел в лидеры по грузообороту

С начала года через Арктику прошло на 78% больше грузов, чем в прошлом году, сообщает Ассоциация морских портов. Рост перевалки стал возможен благодаря развитию инфраструктуры порта: начал работать перевалочный комплекс «Норд», модернизирован сухогрузный терминал. Сейчас на базе Мурманского транспортного узла создаётся круглогодичный глубоководный порт с новыми терминалами для перевалки нефти и угля. Планируется, что к 2020 году перевалка в Мурманске вырастет до 80 млн тонн грузов в год.