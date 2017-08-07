Порт Витино - головная боль региональных приставов

Сложное финансовое состояние некоторых региональных предприятий порождает проблемы с ростом долгов по зарплате. На сегодняшний день на исполнении в службе судебных приставов региона находится около 1400 подобных исполнительных производств.

Долги по оплате труда, которые пытаются взыскать судебные приставы уже превышают 40 млн рублей. Главный «поставщик» этой задолженности - порт Витино в Кандалакшском районе. Основная проблема, с которой сталкиваются при взыскании зарплаты специалисты УФССП, неплатежеспособность компании, находящейся в процедуре банкротства. Однако надежда у бывших работников предприятия остаётся, так как приставы надеются покрыть долги по зарплате за счёт продажи имущества компании.

- Общая сумма задолженностей около 40 миллионов рублей. Основной поставщик этой задолженности - порт Витино, по которому у нас числится 1100 исполнительных производств на 26 млн рублей, - сообщил «Арктик-ТВ» Василий Ларин, руководитель Управления ФССП по Мурманской области. – Мы арестовали земснаряд, который находится в Керчи, дважды его пытались продать, но не удалось. Сейчас снова проведена предпродажная оценка, будем снова объявлять торги.