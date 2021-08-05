Портал «Наш Север» отмечает день рождения

Ресурс запустили два года назад. За небольшой срок он доказал свою жизнеспособность.

Жители Мурманской области не выходя из дома могут предлагать идеи для благоустройства, обратиться с наболевшей проблемой или получить актуальную информацию о ремонтных работах или, к примеру, адресах прививочных пунктов.

На портале зарегистрировались несколько тысяч пользователей, принято и отработано более 20 тысяч обращений северян. Юбилейным пользователям портала передали фирменные толстовки «На Севере – жить!».