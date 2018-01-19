Портовики довольны итогами работы в прошлом году

В минувшем году Мурманский морской рыбный порт перевалил 333 тысячи тонн грузов. Это нефтепродукты, картонная тара, мраморная крошка и морепродукты.

За 12 месяцев причалы порта приняли 96 судов, в том числе супер траулер типа «Моонзунд», экипаж которого сейчас готовится выйти в море за мойвой. Многое в прошлом году было сделано на предприятии для улучшения инфраструктуры стивидорного предприятия и скорости обработки грузов. В первую очередь, была приобретена новая техника – портальный кран и электропогрузчики. Полным ходом идёт модернизация третьего холодильника, создана единая диспетчерская служба перегрузочного комплекса.