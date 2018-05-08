Портовики почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны

Возложение цветов к Памятнику погибшим от вражеских бомбардировок портовикам давняя традиция коллектива Мурманского морского торгового порта. Ежегодно колонна сотрудников и ветеранов предприятия торжественным маршем следуют к скверу около морского вокзала Мурманска, в котором и установлен монумент. Участники шествия с гордостью несут штандарты с портретами героев, которые отдали свою жизнь за будущее новых поколений.

- Мы возлагаем цветы, отдаём честь тем, кто сохранили наше предприятие, отвоевали его в годы Великой Отечественной войны, тем, которые ценою собственной жизни несли боевую и трудовую вахту в тяжелых условиях Заполярья, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Наша задача сохранить эту традицию навечно и передавать её новым поколениям.

Торговый порт был одной из главных целей вражеских авианалётов в годы войны с фашистами. Но ни на один день работа в порту не останавливалась. Голод, холод и смерть не сломили мурманских докеров. За период войны они приняли сотни тысяч тонн грузов с оружием и продовольствием, которые затем отправили по железной дороге на фронт.