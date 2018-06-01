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День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.18 19:30

Портовики подарили здоровье юным северянам

Три недели назад в эфире нашего телеканала мы рассказывали про девятнадцать детей, которые страдают страшным заболеванием – пороком сердца. На тот момент юным северянам только сделали операции по исправлению врожденного дефекта и они находились на реабилитации. Сегодня корреспонденты «Арктик-ТВ» совместно с руководством Мурманского морского торгового порта вновь встретились с ребятами, чтобы узнать об их самочувствии.

Порок сердца - распространённое врожденное заболевание. По данным мировой статистики на 1000 новорождённых примерно 7 имеют такой дефект развития. Недуг сильно ограничивает рост и взросление ребёнка. В Мурманской области около 50 малышей нуждаются в операции на сердце и ожидают своей очереди. В этом году 19 юных пациентов  навсегда избавились от проблем со здоровьем благодаря неравнодушным взрослым.

Огромную роль в помощи детям взял на себя Мурманский морской торговый порт. Благотворительные фонды смогли оплатить приезд и работу московского специалиста, а вот с оплатой проживания в больнице возникли проблемы. Для того чтобы 19 маленьких пациентов смогли получить квалифицированную помощь и начать жить полноценной и здоровой жизнью, руководство предприятия вызвалось помочь нуждающимся семьям финансово.

- Эти детки обретут абсолютно обычные условия жизни, нормальные условия жизни. Сегодня говорили о том, что какие-то полгода им нужно ограничить физические нагрузки, но потом они смогут жить полноценной жизнью и очень здорово, что есть возможность участвовать в таких проектах, - отмечает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – И это действительно дорогого стоит!

Трудно поверить, что ещё несколько недель назад Диме приходилось ограничивать себя в занятиях спортом, а его родители не находили себе место, беспокоясь за взрослеющего сына. Сейчас все ребята, прошедшие операцию, чувствуют себя хорошо и радуются жизни.

- Состояние сына отличное. Уменьшились многие болезни, особенно бронхо-лёгочные,  - рассказывает Ксения  Изгорева, мама Дмитрия Изгорева. - Дима у нас страдал бронхиальной астмой, а сейчас эти моменты стали затихать.

В честь Всемирного Дня защиты детей руководство порта пригласило семьи, которым удалось помочь, в свой офис, чтобы пообщаться и ещё раз убедиться в том, что ребята чувствуют себя хорошо. Правда, прийти смогли не все, так как  многие уже уехали в отпуск набираться сил перед началом нового учебного года.

По словам генерального директора ПАО «ММТП», они готовы оказывать помощь детям и в будущем.

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