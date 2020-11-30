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Портовики помогли открыть шахматный класс в мурманской гимназии №8

Такой подарок детям сделали партнёры учебного заведения – Мурманский морской торговый порт. Теперь здесь школьники смогут тренироваться и проводить соревнования. Новые доски они опробовали сразу на гимназическом этапе Всероссийского турнира «Белая ладья».

Шахматы – игра особая. Упор здесь делают на умение выстроить стратегию, видеть перспективу и воплотить её в жизнь. Гимназистка Ирина Полято с 7 лет играет в шахматы. Поначалу разыгрывала партии с отцом, но когда начала постоянно выигрывать, стало ясно, что нужны соперники сильнее. Сейчас Ирина кандидат в мастера спорта по шахматам и дважды чемпионка России.

Ирина Полято, шахматистка: «Мечтаю о чемпионатах Европы и Мира».

Александр Федухин не планирует профессионально покорять большой спорт, но уверен, что шахматы помогают ему в жизни и учебе.

Александр Федухин, шахматист:  «Нравится решать сложные задачи, где надо много проблем решать сразу. А ещё помогает это в жизни. Например, думать наперед».

Раньше ученики 8-й гимназии занимались шахматами в необорудованном классе, а точнее, в любом - свободном. Конечно, это было неудобно. Теперь спортсмены получили своё уютное помещение с новым инвентарем. Министр образования и бывший директор этой гимназии Ольга Дзюба довольна, что мечта учеников сбылась.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Команда гимназии неоднократно становилась победителем муниципальных и региональных соревнований «Белая ладья». Но своего шахматного клуба, помещения, где дети могли бы заниматься шахматами, у нас не было. И я очень рада, что идея создания шахматного клуба была поддержана руководством торгового порта. И теперь ребята смогут заниматься в своём кабинете с новым оборудованием».

Обновление стало возможным благодаря сотрудничеству с Мурманским морским торговым портом. За несколько лет шефства над гимназией предприятие помогло отремонтировать различные помещения и классы, включая и создание нового - шахматного.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы относимся к гимназии не только как к какому-то цеху, который обучает профильных предметников. Мы смотрим комплексно, чтобы гимназия по всем отраслям обучения была создана полноценным учебным заведением, развитым, с комфортными условиями обучения по всем направлениям».

Сразу после торжественной церемонии открытия нового класса юные шахматисты стали участниками гимназического этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья».

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Павел
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Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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