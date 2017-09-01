Портовики пришли в свой профильный класс

А вот в гимназии № 8 сегодня не только праздничная линейка для первоклашек. В День знаний здесь начинается первый учебный год нового профильного класса с уникальной региональной специализацией «Портовое дело».

В восьмой гимназии сегодня за парты сели необычные ученики. Здесь открыли первый в городе, а, возможно, и в России профильный класс с региональной специализацией «Портовое дело». Это направление курирует Мурманский морской торговый порт.

- Мы попробуем им дать сразу несколькоориентиров. Во-первых, мы бы очень хотели, чтобы ребята, которые окончат эту школу, потом университет, все-таки оставались работать в Мурманской области, в Мурманске и продолжали специфику города - портового города, потому что, мне кажется, это есть визитная карточка Мурманска сегодня, - сказал Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - А с другой стороны, эти ребята, которые смогут отучиться два года в специализированном классе, а потом в специализированном, наверное, классе в университете, уже придут практически готовыми специалистами.

В прошлом году девятиклассники в виде эксперимента уже посещали факультативные занятия по профилю «Морской транспорт и логистика», после чего сдавали не только обязательные предметы, но и экзамен по логистике на иностранном языке. Всем сдавшим выдали диплом. Как итог - опыт признали успешным.

- Это крайне важно, чтобы ребята к этому относились не просто как к профессии, а как к сфере, где нужно совершенствоваться, - сказал Герман Иванов, депутат Мурманской областной думы, – где нужно совершенствоваться именно в своём регионе.

Уже разработана программа обучения. Лекции по внешней экономике, по менеджменту, по логистике и техническим наукам ребятам будут читать специалисты порта, а также преподаватели Мурманского государственного арктического университета. Специализированный класс разделен ещё на два профиля – физико-математический и химико-биологический. Учиться будет нелегко, но ребята шли сюда осознанно.

У специализированного класса есть свой кабинет, переоборудованный под профильное обучение. В честь праздника каждый ученик получил тематический дневник. А уже завтра ребята идут в гости в порт, чтобы наглядно увидеть, как работает крупное предприятие. Возможно, именно это повлияет на их будущий жизненный путь.

Сегодня будущие портовики стоят на линейке вместе с первоклассниками. Хочется верить, что ребята уже определились с профессией и после обучения останутся трудиться в родном городе. Они смогут принести пользу Заполярью и принять участие в развитии региона.