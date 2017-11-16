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День за днём с «Арктик-ТВ»16.11.17 19:30

Портовики успешно осваивают новую технику

В торговом порту - пополнение. Три новых гидравлических перегружателя немецкой фирмы пополнили ряды портовой техники. Машины недавно прибыли в Мурманск и сегодня на территории предприятия состоялась торжественная церемония вручения ключей от техники докерам.

Три огромные машины зелёного цвета, две - на колёсах и одна, самая большая, на гусеничном ходу. Гидравлические перегружатели совсем недавно прибыли из Германии в холодный Мурманск. До Петербурга их везли на судне, а уже оттуда при помощи грузового автотранспорта переправили в столицу Заполярья. Теперь они присоединились к внушительному парку техники Мурманского морского торгового порта и значительно увеличат производительность предприятия.

- Мы традиционно до этого работали с машинами 835 серии, которые выгружают один вагон угля за 20 минут, - отметил Александр Масько, генеральный директор ПАО «ММТП». - А машина 875 серии выгружает один вагон за 10 минут, потому что у неё грейфер в два раза больше. Количество перевалок при этом в два раза меньше. В связи с этим, она ещё и более экологичная, с точки зрения производственного процесса.

При этом комфортность труда  у специалистов не страдает. В кабине, как в дорогом автомобиле, есть кондиционер, камеры заднего вида и подогрев сидений. Новая техника надёжная. Докер-механизатор Николай Ильинов на ней работает уже 10 лет и за это время к перегружателям ни одного нарекания. Сегодня ему вручили ключи от машины новой серии.

В течение 2017 года в Мурманский морской торговый порт прибудет ещё один перегружатель.

Сейчас по периметру всех производственных площадок предприятия устанавливают шестиметровые секции забора. Ограждение позволит уберечь прилегающую территорию от запыления при штормовых ветрах.

 

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