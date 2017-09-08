Портовики устанавливают рекорды и по отгрузке, и по посадке деревьев в Мурманске

Специалисты Мурманского морского торгового порта приняли участие в городской акции «Зелёный рекорд», во время которой высадили на улице Привокзальной 150 деревьев.

Саженцы, приобретенные в Апатитском питомнике, должны стойко переносить северные невзгоды. По крайней мере, так обещали сотрудники опытной станции.

На месте, где сейчас высажены кусты и деревья, ещё несколько дней назад был запущенный пустырь. Прежде чем приступить к культурному озеленению, сотрудники торгового порта выкосили траву и бурьян, завезли плодородную землю. Саженцы тоже использовали необычные. Они приспособленны к самым суровым условия Севера - рябина, шиповник и береза были привезены докерами из Апатитского питомника.

- Роль зелёных насаждений сложно переоценить для жителей нашего региона, - говорит Светлана Рудакова, инженер по охране окружающей среды ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Они не только украшают улицы города, но и значительно улучшают микроклимат. Улавливают пыль, снижают скорость ветра и уровень шума на городских улицах.

Высадка деревьев - один из экологических проектов, реализуемых руководством ПАО «ММТП». Помимо площадок в городе, докеры посадили деревья и на территории предприятия, причём подошли к этой задаче прагматично. Вместо хрупких ростков закупили уже большие 2-метровые растения. Ели со временем должны подрасти ещё и ко всему прочему стать серьёзной преградой для угольной пыли.

- В этом году мы высадили 60 длинномерных растений, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Сергей Руденко, и.о. генерального директора ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Это 60 хвойных растений высотой от 2 до 2,5 метра. Но мы на этом не остановились, в сентябре у нас следующая акция, во время которой будем высаживать опять же хвойные деревья.

Деревья, высаженные на улице Привокзальной, без внимания портовики не оставят, будут ухаживать и следить за состоянием. Например, землю в этом месте уже засеяли газонной травой, она должна взойти и порадовать своим видом жителей соседних домов уже в этом году.